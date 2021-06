Stadtarchiv Witten zeigt historische Fotos vom Humboldtplatz

Witten. In einem Container vor dem Saalbau Witten kann man mehr über die Geschichte des Humboldtplatzes erfahren.

Unter dem Titel „Platz gemacht“ präsentiert das Stadtarchiv Witten in einem Container vor dem Saalbau eine Ausstellung. Zusammen mit dem Kulturbüro zeigt das Archiv mit Fotografien von Dana Schmidt Einblicke in das Projekt „Heimatortwitten“. Dazu werden historische Fotos und weitere Informationen rund um den Humboldtplatz präsentiert.

Am Sonntag (6. Juni) wird das Team des Stadtarchivs den Archivcontainer zusätzlich von 15 bis 18 Uhr öffnen. Der Container an der Bergerstraße 25 kann ansonsten montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Erweiterte Öffnungszeiten für Gruppen und Einzelpersonen können per E-Mail (stadtarchiv@stadt-witten.de) oder telefonisch (02302/581 2415) angefragt werden.

