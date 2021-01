Stadtarchiv Witten informiert über KZ-Außenlager Buchenwald

Im vergangenen Jahr sprach der Holländer Jan van Bremen (re.) am Holocaust-Gedenktag im ehemaligen KZ-Außenlager Buchenwald über seine Eltern, die Zwangsarbeiter in Witten waren.

Witten. Mit Büchern zum Mitnehmen und online erinnert das Stadtarchiv an das Leiden von Zwangsarbeitern in Annen während der NS-Zeit.

Der Wittener Historiker Ralph Klein hat die Geschichte des KZ-Außenlagers Buchenwald erforscht und darüber ein Buch geschrieben. Zu diesem Ort nationalsozialistischen Verbrechens sind einige Dokumentationen und Publikationen erschienen – und leider häufig auch bereits vergriffen. Das Stadtarchiv macht jetzt bis Ende Januar einige dieser Schriften der Öffentlichkeit zugänglich.

Vor dem Stadtarchiv in der Saalbau-Passage (Bergerstr. 25) wird montags bis donnerstags von 9 bis 15.30 Uhr ein Büchertisch stehen. Die dort ausgelegten Bücher für Interessierte und schulische Zwecke können mitgenommen werden. Auch digital informiert das Archiv über das ehemalige Lager, in dem Zwangsarbeiter lebten, die im Annener Werk der Ruhrstahl AG arbeiten mussten (https://www.kulturforum-witten.de/stadtarchiv/).

Schüler des Albert-Martmöller-Gymnasiums Witten beschäftigten sich mit dem Ort des Schreckens

Anlass der Stadtarchiv-Aktion ist der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" am 27. Januar. Der „Ort der Erinnerung ehemaliges KZ-Außenlager Buchenwald in Witten-Annen" befindet sich im Bereich Westfeldstraße/Immermannstraße und ist die Restfläche eines Areals, das von 1941 als NS-Zwangsarbeitslager und ab September 1944 bis April 1945 als Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald diente.

In den 1980er Jahren war der Ort von Schülern des Albert-Martmöller-Gymnasiums wiederentdeckt worden. 1992 wurde die Fläche unter Denkmalschutz gestellt. Es folgten archäologische Untersuchungen und historische Forschungen, die von der Stadt beauftragt und fachlich begleitet wurden.

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar in Anlehnung an den Tag der Befreiung der Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 zum nationalen Gedenktag. Mit diesem wird an alle Opfer des totalitären Nazi-Regimes erinnert. 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

