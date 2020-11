Stadtarchiv Witten: Familienforschung bitte verschieben

Witten. Wer Material des Stadtarchivs Witten einsehen will, muss sich telefonisch oder per Mail anmelden. Das Archiv-Team ist gut mit Arbeit eingedeckt.

Auch das Wittener Stadtarchiv muss aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des Landes seine Arbeit umorganisieren. Bürger, die persönlich Archivmaterial einsehen möchten, können dies ausschließlich in einem provisorisch eingerichteten Lesebereich im Foyer des Wittener Saalbaus tun. Vorher muss telefonisch ein Termin mit dem Archiv vereinbart werden:02302 581-2415. Dies ist auch per E-Mail möglich. Interessierte müssen hierzu auch ihre Kontaktdaten angeben: stadtarchiv@stadt-witten.de.

Stadtarchiv Witten muss sich auf „dringliche Kernaufgaben“ konzentrieren

Eine fachliche Beratung durch das Archiv kann per Mail oder telefonisch stattfinden. Das Tragen eines selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutzes ist in den Räumen des Saalbaus und am Leseplatz verpflichtend. Das Team des Stadtarchivs bittet darum, Anfragen zur privaten Familienforschung zeitlich zu verschieben. Derzeit müsse sich das Archiv auf „dringliche Kernaufgaben“ konzentrieren und noch bereits vorliegende Anfragen abarbeiten.