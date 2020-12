Am Samstag wollte die AfD im Saalbau in Witten einen Bürgerdialog abhalten. Die Stadt hat das untersagt. Damit entfällt auch die Demonstration der Initiative „Ennepe-Ruhr stellt sich quer“, die bereits am vergangenen Samstag (30.11.) auf dem Rathausplatz gegen die Rechtspopulisten auf die Straße gegangen ist.