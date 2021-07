Stadt Witten und AHE stellen Container für Flut-Müll auf

Witten. Stadt Witten und AHE haben einen Container aufgestellt. Wer von der Flut betroffen war, kann dort kostenlos Sperrmüll entsorgen. Wo er steht.

Mit weit geöffneten Türen steht seit Montag (19.7.) ein 35-Kubikmeter-Container der AHE in der Straße In der Lake, auf dem Parkplatz des Kanu-Clubs. Während Container allerorten schon knappes Gut sind, haben Stadt Witten und AHE das große Kaliber dort abgestellt, wo die Fluten in der vergangenen Woche besonders massive Schäden angerichtet haben.

Schon am Dienstag (20.7.) war der Container das erste Mal randvoll. Am Mittwochvormittag (21.7.) wird er gegen einen leeren ausgetauscht. Weil der Container so groß ist, dass man sperrige Teile gar nicht über seine hohen Außenwände heben könnte, stehen seine „Flügeltüren“ offen.

Wer ab Mittwoch wieder alle Arten von Sperrgut – mit Ausnahme von Elektroschrott – abliefern möchte, trägt seinen Flut-Müll am besten so weit hinein, wie es geht, bitten Stadt und AHE. So fülle sich der Container vom Kopfende bis an die Türen.

Stadt Witten holt Sperrmüll weiterhin ab

Weiterhin gelten auch die beiden anderen Sonder-Optionen zur Sperrmüllentsorgung:

•Die Umladeanlage im Bebbelsdorf 73 nimmt ab sofort und bis 31. Juli von Menschen, die vom Unwetter betroffen sind, ihren Sperrmüll kostenlos und ohne Terminbuchung an: montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

•Den 27. Juli als Sondertermin für die Sperrmüllabholung bietet das städtische Betriebsamt für die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Straßenzüge (darunter Alter Fährweg, In der Lake, Wetterstraße) an. Unter abfallentsorgung@stadt-witten.de können sich dortige Anwohner um einen Termin bemühen. Die Abholung ist in dieser Ausnahmesituation auch für die Personen kostenlos, die in diesem Jahr schon einmal Sperrmüll abholen ließen.

Natürlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, reguläre Sperrmüllabfuhren zu nutzen. Die Wartezeit dafür dauert in der Regel sechs bis acht Wochen. Die Anmeldung hierfür ist zu jeder Tageszeit online unter https://www.witten.de/willkommen-in-witten/sperrgut/ oder zu den Öffnungszeiten der Verwaltung unter 581-1234 möglich.

