Stadt Witten sucht Kandidaten für den „Heimat-Preis“

Witten. Die Stadt Witten vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal einen „Heimat-Preis“. Ein vierstelliges Preisgeld winkt. Wie man daran teilnehmen kann.

Ab sofort nimmt die Stadt Witten Bewerbungen für den Heimat-Preis 2021 an. Viele Menschen und Vereine aus Witten engagieren sich auf unterschiedliche Art für ihre Heimatstadt. Für sie vergibt die Stadt in diesem Jahr zum ersten mal einen Preis.

Bewerben können sich Personen, Verein und Institutionen, die verschiedene Projekte oder Ideen auf den Weg gebracht haben. Bis zu 5000 Euro an Preisgeld steht der Kommune zur Verfügung. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Ende von einer Jury bestimmt. In dieser sitzen der Bürgermeister, Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Vertreter der Lokalpolitik. Bis zu drei Projekte können ausgezeichnet werden. Über die Höhe des jeweiligen Preisgeldes entscheidet die Jury.

Projekt in Witten soll nachhaltig sein

Bewerberinnen und Bewerber müssen einige Voraussetzungen erfüllen. So muss das Projekt auf das Stadtgebiet bezogen und im Kalenderjahr 2021 umgesetzt worden sein. Zudem soll es ehrenamtlich erfolgen, nachhaltig sein sowie die lokale Identität stärken.

Bewerbungen können schriftlich per Post bei der Koordinierungsstelle Stadtentwicklung oder online unter www.witten.de/heimat-preis eingereicht werden.

Preis wird von Heimatministerium gefördert

Die Auszeichnung erfolgt am 5. Dezember. Initiator des Heimat-Preises ist das Heimatministerium Nordrhein-Westfalens. Das Ministerium hat ein Landesförderprogramm zur Förderung und Stärkung der vielfältigen Heimat in NRW ins Leben gerufen. Damit sollen Menschen, die sich für die Gestaltung ihrer Stadt einsetzen, in die Öffentlichkeit gerückt werden.

Weitere Informationen zum Förderverfahren und zur Bewerbung gibt es bei Heike Bürger von der Ehrenamtsförderung der Stadt. Sie ist unter 02302/581-1028 oder unter heimatpreis.witten@gmail.com zu erreichen.

