Stadt Witten sucht Ehrenamtliche zum Nähen von Maskentaschen

Witten. Die Stadt Witten möchte kleine Taschen zum Transport der Schutzmasken verteilen. Die müssen aber erst genäht werden. Wer will mitmachen?

Wohin mit den Schutzmasken, wenn sie gerade nicht im Einsatz sind? Hier möchte das Wittener Innenstadtbüro einen Beitrag leisten und kleine Reißverschlusstaschen zur Verfügung stellen, mit denen die Masken sicher und sauber transportiert werden können. Deshalb sucht die Stadt Ehrenamtliche, die für das Quartier die Nähmaschinen anwerfen.

Stoff, Reißverschluss und Nähgarn werden vom Innenstadtbüro kostenlos zur Verfügung gestellt. Den Stoff ziert das Logo der Innenstadtentwicklung „unsere Mitte – gemeinsam gestalten“. Alle, die Zeit und Lust haben mitzumachen, sind willkommen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Reißverschlusstasche ist leicht zu nähen, der Schnitt ist bereits auf dem Stoff vorgedruckt. Bei Bedarf wird gerne eine Nähanleitung zur Verfügung gestellt.

Die fertigen Taschen können sowohl von den Nähenden in ihrer Nachbarschaft verteilt, als auch dem Innenstadtbüro zur kostenlosen Verteilung übergeben werden. Interessierte wenden sich bitte an Vera Moneke vom Innenstadtbüro. Sie ist zu erreichen unter 0160 90103250 oder per Mail unter mitten@witten.de.

