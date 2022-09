Stadt Witten sucht Bewerber für den Heimatpreis 2022

Wer am Heimatpreis der Stadt Witten teilnehmen will, kann sich ab sofort bewerben.

Witten. Die Stadt Witten sucht wieder Kandidaten für den Heimatpreis in diesem Jahr. Ein vierstelliges Preisgeld lockt. Wie kann man sich bewerben?

Die Stadt Witten nimmt ab sofort wieder Bewerbungen für den Heimatpreis 2022 entgegen. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält ein Preisgeld von bis zu 5000 Euro. Sowohl Vereine als auch Einzelpersonen oder Institutionen können teilnehmen.

Eine Jury aus Bürgermeister, Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und Vertretern der Wittener Lokalpolitik wählt den Preisträger aus und entscheidet, wie viel Geld für das Projekt zur Verfügung gestellt wird. Am 5. Dezember werden die Gewinner ausgezeichnet.

Heimatpreis wird in Witten zum zweiten Mal verliehen

Der Heimatpreis ist eine Aktion des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen und wird in Witten nach 2021 zum zweiten Mal verliehen. Das Ministerium hat ein Landesförderprogramm zur Förderung und Stärkung der vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Damit soll das Engagement von Menschen für die Gestaltung ihrer Heimat gewürdigt werden. Im vergangenen Jahr landete das Projekt „DasMachenWirGemeinsam“ der Integrationsagentur im Caritas-Verband auf dem ersten Platz.

Wer sich bewirbt, muss allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllen. Das Projekt muss in Witten laufen und in diesem Jahr umgesetzt werden. Zudem soll es nachhaltig sein und und die lokale Identität fördern. Bewerbungen können per Post an die Koordinierungsstelle der Stadt Witten geschickt werden. Auf www.witten.de/heimat-preis ist das auch online möglich. Bewerbungsschluss ist der 17. Oktober.

