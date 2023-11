Rund um den Karl-Marx-Platz in Witten kommt es erneut zu einer Straßensperrung.

Verkehr Stadt Witten sperrt erneut Straße am Karl-Marx-Platz

Witten. Die Arbeiten am Karl-Marx-Platz in Witten sorgen weiter für Einschränkungen im Verkehr. Diese Straßen sind diesmal betroffen.

Rund um den Karl-Marx-Platz in Witten kommt es erneut zu Verkehrseinschränkungen. Ab Montag, 20. November, bis voraussichtlich kurz vor Weihnachten wird die Verbindung von der Nord- zur Mozartstraße gesperrt.

Neues Pflaster soll Schwerverkehr in Witten aushalten

Laut Stadt wird dort eine Straßenecke dicht gemacht. Im betroffenen Bereich soll neuen Pflaster verlegt werden und zwar eins, das es in dieser Art in Witten noch nicht gegeben hat. Nach Angaben der Verwaltung soll das Material in der Lage sein, die Belastung durch Schwerverkehr, wie zum Beispiel Müllautos, auszuhalten, ohne davon verschoben zu werden oder abzusacken.

Die Steine sind dafür mit einem elastischen Material ummantelt. Das habe zudem den Vorteil, dass kein anderes Fugenmaterial wie Sand mehr benötigt werde, das Kehrfahrzeuge zum Teil nach und nach abtragen.

