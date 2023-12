Stadt Witten setzt immer mehr auf E-Fahrzeuge

In Witten wurden zwei neue Ladesäulen für E-Fahrzeuge installiert.

Witten Die Stadt Witten treibt die E-Mobilität voran und setzt immer mehr auf E-Fahrzeuge. Selbst 7,5-Tonner sollen bald folgen.

Die Stadt Witten geht mit gutem Beispiel voran und will den eigenen Fuhrpark zukünftig noch stärker auf E-Fahrzeuge auslegen. Dafür wurden jetzt zwei neue Ladesäulen mit vier Ladepunkten am Betriebshof an der Dortmunder Straße eingeweiht.

Stadtwerke Witten installieren Ladesäulen

Installiert wurden sie von den Stadtwerken Witten, alle städtischen Fahrzeuge können dort fortan Strom zapfen. Nach Angaben der Stadt sind bereits mehrere Autos der Verwaltung elektrisch unterwegs. Zukünftig sollen auch die Fahrzeuge der Poststelle, des Grünflächenamts und der Einsatzleitung im Betriebsamt modernisiert und auf Strom umgestellt werden.

So will die Stadt auch Erfahrungswerte gewinnen, um zu prüfen, ob es auf Dauer möglich ist, selbst 7,5 Tonner dementsprechend umzurüsten.

