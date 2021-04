Stadt Witten pflanzt Hoffnungsgrün zum Gedenken an die Toten

Witten. Vier Kaiserlinden hat die Stadt Witten zum Gedenken an die Corona-Toten gepflanzt. Sie sollen ein wenig Hoffnungsgrün bringen.

Bürgermeister Lars König hat am Sonntag (18.4.), dem nationalen Gedenktag für die Toten der Corona-Pandemie, mit Hilfe seiner Tochter Sophie eine Schleife um eine Kaiserlinde im Stadtpark gewunden.

Vier dieser Bäume sind in Witten zum Gedenken an die Verstorbenen gepflanzt worden. Die anderen drei stehen in Vormholz in der Nähe des Hallenbads, im Park der Generationen in Annen und im Lutherpark. Sie sollen ein wenig Hoffnungsgrün in die Stadt bringen und Farbtupfer der Zuversicht tragen. Die vier Linden laden von nun an zum Innehalten im Vorübergehen ein.

Viele Gemeinden in Witten öffneten am Sonntag ihre Kirchen zum stillen Gedenken, es gab geistliche Impulse und einen ökumenischen Gottesdienst in Rüdinghausen auf dem Friedhof. Auch das Team rund um Krankenhausseelsorger Stephan Happel beteiligt sich mit einer Aktion. Außerdem wurden auf Geheiß des Innenministeriums an öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf halbmast gesetzt.