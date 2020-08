Stadt Witten lässt den Verkehr in Annen zählen

Witten. Die Stadt Witten lässt zwölf Kameras auf Kreuzungen installieren, um den Verkehr in Annen zu erfassen. Ist das wirklich kein neuer Blitzmarathon?

Die Stadt hat für die nächste Woche (24.-28. August) eine große Verkehrszählung in Annen angekündigt. Die Daten werden für die Machbarkeitsprüfung großer Bauprojekte wie dem Bildungsquartier und einem Rettungszentrum an der Westfalenstraße benötigt. Kameras erfassen die Fahrzeuge an zwölf Kreuzungen. Niemand werde geblitzt. Eigentlich sollten die Zahlen schon im Frühjahr erhoben werden, dann kam aber Corona dazwischen. „Jetzt können wir nicht mehr länger warten“, sagt Verkehrsplaner Tim Raabe. Überhaupt sei der Individualverkehr in Annen immer ein wichtiges Thema. „Deshalb haben wir ein großes Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.“ Kfz-Kennzeichen werden nicht erfasst.