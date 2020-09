Stadt Witten kippt verkaufsoffene Sonntage

Verkaufsoffene Sonntage locken in Witten zahlreiche Bürger und auswärtige Gäste in die Geschäfte. Jetzt hat die Stadt die für 2020 geplanten Termine abgesagt.

Witten. Sechs verkaufsoffene Sonntage sollte es in Witten geben. Doch die Stadt hat die Termine abgesagt, noch bevor der Rat darüber abstimmen konnte.

Die Einzelhändler in Witten hatten sich auf sechs verkaufsoffene Sonntage gefreut. Jetzt hat die Stadt sie abgesagt, bevor der Rat überhaupt über die Termine abstimmen konnte. Grund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster von Ende August. Es stuft verkaufsoffene Sonntage, die den Einzelhändlern durch die Corona-Krise helfen sollen, als rechtswidrig ein.

Wegen der eindeutigen Entscheidung des OVG’s habe sich die Stadt Witten entschieden, die Vorlage zurückzuziehen, heißt es beim Ordnungsamt der Stadt Witten. Über die sechs angesetzten Termine sollte der Rat eigentlich bereits am 31. August entscheiden. Doch die Linke hatte durchgesetzt, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen.

Den ersten verkaufsoffenen Sonntag unter Corona-Bedingungen sollte es in Witten am 4. Oktober geben. Da die Termine aber aufgrund der Verzögerung erst drei Tage später in einer Sondersitzung des Rates diskutiert werden sollten, verkündete die Linke nun in einer Mitteilung bereits, für die Beschäftigten im Einzelhandeleinen ruhigen Sonntag Anfang Oktober erkämpft zu haben. Der verkaufsoffene Sonntag am 4. Oktober sei vom Tisch. Doch in der Zwischenzeit hat sich die Stadt dazu entschlossen, auch die übrigen fünf Termine zu streichen.

Verkaufsoffener Sonntag im Dezember in Witten denkbar

Auch in anderen Städten waren nach dem Urteil bereits geplanten Termine wieder abgesagt worden, etwa in den Essener Stadtteilen Werden und Borbeck. Dort war die Gewerkschaft Verdi gegen die Verkaufssonntage vorgegangen. Soweit will es die Stadt Witten erst gar nicht kommen lassen und entscheidet sich vorsorglich gegen das beliebte, fünfstündige Shopping-Vergnügen.

Für die Einzelhändler in Witten eine bittere Entscheidung. Mit den verkaufsoffenen Sonntagen hätten sie die Chance erhalten, einen Teil der durch die Corona-Krise erlittenen Umsatzeinbußen ausgleichen zu können. Doch eine kleine Hoffnung kann das Wittener Ordnungsamt Händlern und Shopping-Begeisterten machen. Denkbar wäre ein verkaufsoffener Sonntag am 20. Dezember im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt. „Wenn denn der Weihnachtsmarkt stattfindet“, so das Ordnungsamt.

