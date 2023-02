Stadt Witten gibt Tipps zum Schutz vor Starkregen

Witten. Überflutete Straßen und Keller wird es auch künftig geben. Nicht nur Wittens Starkregen-Manager kann Hauseigentümern bei der Vorsorge helfen.

Wie kann ich vermeiden, dass mein Keller geflutet wird? Wie reagiere ich, wenn es doch passiert? Was kann ich im Vorfeld tun, um Schäden möglichst gering zu halten? Starkregenereignisse werden auch in Witten zunehmen. Auf vier Flyern mit unterschiedlichen Schwerpunkten hat die Entwässerung Stadt Witten (ESW) nun wertvolle Tipps zur Vorbereitung und für den Notfall gesammelt.

Die Hochwasser- bzw. Starkregenkatastrophe vom Juli 2021 ist vielen in Witten noch in Erinnerung. Sie brachte überflutete Straßen und Keller und große Schäden im ganzen Stadtgebiet mit sich. Auch zukünftig müssen Bevölkerung und Stadtverwaltung mit Hochwasser- und Starkregenereignissen rechnen, da infolge des Klimawandels Starkregen und Hochwasser in Deutschland deutlich wahrscheinlicher werden, warnt die Stadt.

ESW: Kanalisation nicht auf Starkregen ausgelegt

Für außergewöhnliche Starkregenereignisse sei die Kanalisation jedoch nicht ausgelegt und werde es auch zukünftig nicht sein können, so die ESW. Das Wasser, das bei Starkregen an der Oberfläche abfließt, komme meist gar nicht im Kanal an. „Es läuft zum großen Teil direkt über Abläufe oder kann nicht mehr in die Kanalisation gelangen, weil diese bereits voll ist.“

Gerade deshalb ist es für Hauseigentümer so wichtig, sich vorab zu überlegen, welche Schutzmaßnahmen sie treffen können und wie man sich im Notfall richtig verhält. Gesetzlich sei jede Person, die durch Hochwasser und Starkregen betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, vorzusorgen.

Doch letztlich funktioniere Starkregenvorsorge nur als Gemeinschaftsaufgabe: Die Maßnahmen der Stadtverwaltung, der ESW und der privaten Eigentümer müssen sich ergänzen. Deshalb bietet die ESW eine individuelle Beratung an.

Ansprechpartner ist Starkregen-Manager Tobias Wanders unter tobias.wanders@entwaesserung-witten.de oder unter 02302 9173 771. Die Flyer und weitere Informationen rund um Starkregenvorsorge gibt es auf der Homepage der Stadt Witten: www.witten.de.

