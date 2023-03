Stadt Witten gibt Anwohnern Tipps zu Schutz vor Starkregen

Vor allem an der Ruhr, hier unterhalb des Bergerdenkmals, sorgt Starkregen in Witten immer wieder für Probleme.

Witten. Wie schütze ich mich vor Hochwasser? Welche Orte sind besonders gefährdet? Diese Fragen will die Stadt Witten bei einem Infoabend beantworten.

Die Stadt Witten will ihre Bürger und Bürgerinnen auf mögliche Starkregen- und Hochwasserereignisse vorbereiten. Hierzu lädt die Verwaltung gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Donnerstag, 23. März, zu einem Infoabend in der Ardeystraße 27.

Manche Straßen in Witten haben besonders hohes Risiko

„Spätestens seit dem Starkregen mit folgendem Hochwasser 2021 ist allen bewusst, dass wir uns vor Starkregenereignissen schützen müssen“, heißt es. Das gelte für Privathaushalte genauso wie für die Stadt im öffentlichen Raum. In der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr erfahren die Teilnehmenden, welche Straßen einem besonderen Risiko ausgesetzt sind und wie Wittener und Wittenerinnen ihr Eigentum schützen können.

Zudem gibt es Informationen zu den weiterhin verfügbaren Spendengeldern und Unterstützungsangeboten für Betroffene der Starkregenkatastrophe 2021. „Auch allgemeine Fragen rund um das Thema Selbstschutz und Krisenvorsorge werden gerne beantwortet“, sagt Leonie Stapelfeldt vom DRK. Weitere Infos: krisenhilfe@drk-witten.de

