Auch eine Boulebahn, wie auf dem Hohenstein in Witten, könnte ein mögliches Projekt sein.

Engagement Stadt Witten fördert wieder Engagement in Quartiers

Witten. Die Stadt Witten fördert wieder das ehrenamtliche Engagement in den einzelnen Quartiers. Welche Projekte können Interessierte vorschlagen?

Die Stadt Witten unterstützt wieder das ehrenamtliche Engagement in den Stadtteilen. Aus dem Quartierbudget stehen insgesamt 50.000 Euro für Bommern, Herbede, Rüdinghausen und Stockum zur Verfügung.

Aber was genau wird eigentlich unterstützt? Bewerberinnen und Bewerber können verschiedene Ideen vorschlagen. Das kann etwa ein Quartiersfest sein, aber auch Aktivitäten von denen die Menschen dauerhaft profitieren, wie eine Boulebahn oder Urban Gardening. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Auch der Einzelhandel kann in Witten unterstützt werden

Bewerben können sich Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen und sonstige Institutionen aus den genannten Stadtteilen. Auch der Einzelhandel, das Handwerk oder die Gastronomie können mit den Budgets unterstützt werden. Die Projekte müssen im Jahr 2022 durchgeführt und abgeschlossen sein.

Das wichtigste Kriterium, um die Förderung zu erhalten: Das Projekt soll dazu beitragen, dass die Menschen aus Bommern, aus Herbede, aus Rüdinghausen, aus Stockum sich noch stärker mit ihrem Stadtteil und den Menschen dort verbunden fühlen.

„Mit den Quartiersbudgets möchten wir Engagierte dabei unterstützen, in ihrem direkten, alltäglichen Umfeld aktiv zu sein und damit die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Stadt stärken“, sagt Bürgermeister Lars König. Bis Donnerstag, den 20. Oktober, kann man sich noch bewerben. Eine Jury zeichnet die Projekte dann zwei Wochen später am 3. November aus. Weitere Infos gibt es unter www.witten.de/wirtschaft/projekte/quartiersbudgets.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten