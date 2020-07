Stadt Witten erstattet zu viel gezahlte Kita-Beiträge

Witten. Alle Eltern, die im Juni und Juli zu viel für die Kita- oder OGS-Betreuung gezahlt haben, erhalten das Geld von der Stadt Witten zurück.

Zumindest für Juni und Juli besteht nun Klarheit: Die Stadt Witten erstattet die von Eltern zu viel gezahlten Beiträge für Kita- und OGS-Betreuung sowie für Betreuungsangebote außerhalb des Unterrichts bis zur zehnten Klasse.

Dies geschieht unabhängig davon, ob in diesen Monaten eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Die Erstattung soll in den nächsten Tagen erfolgen. Für die Monate Juni und Juli waren nur die halben Beiträge fällig. Die Stadt Witten hat überall dort, wo sie Einzugsermächtigungen besitzt, bereits die korrekten Beträge abgebucht. Einige Eltern aber überweisen die Gebühren von Hand oder per Dauerauftrag. Diejenigen, die dadurch zu viel überwiesen haben, erhalten dieses Geld nun zurück.