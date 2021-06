Stadt Witten erinnert: Sonnenbaden ja, Ruhrbaden nein

Auch wenn die Ruhr in Witten Abkühlung an heißen Tagen verspricht: Hineinspringen sollte man nicht.

Witten. Die Temperaturen klettern in die Höhe. Doch ein Sprung in die Ruhr bei Witten ist gefährlich. Daran erinnert nun die Stadt.

Die heißesten Tage der Woche stehen vor der Tür. Auf über 30 Grad soll das Thermometer am Mittwoch und Donnerstag klettern. Wer sich da nach einem Sprung ins kühle Nass sehnt, muss sich in Witten allerdings noch gedulden. Das Freibad öffnet erst in der nächsten Woche. Und das Baden in der Ruhr ist und bleibt verboten.

Daran erinnert die Stadt nun noch einmal angesichts der erwarteten Hitze eindringlich. Auch wenn man den Wunsch nach Erfrischung durchaus nachvollziehen kann. Doch in einem „unberechenbaren Gewässer zu planschen“, nachdem man monatelang alles daran gesetzt hat, in einer Pandemie nicht lebensbedrohlich zu erkranken?

Bürgermeister mahnt Respekt vor der Ruhr an

Bürgermeister Lars König weiß, dass es natürlich in jedem Sommer Menschen gibt, die glauben, die Ruhr-Risiken ganz prima einschätzen zu können. Der Blick auf eine blau-glitzernde Wasseroberfläche sei aber trügerisch: „Meine Liebe zur Ruhr ist groß, aber auch mein Respekt vor ihr“, sagt König.

Wer vom Ordnungsamt beim Baden in der Ruhr erwischt, auf den wartet seit 1998 ein Verwarngeld von 20 Euro – Geld, das man, so die Stadt, doch besser in Eis oder Kaltgetränke investieren könnte.

