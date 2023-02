Stadt Witten erinnert: Schonzeit für Hecken beginnt

In wenigen Tagen dürfen Hecken in Witten nicht mehr zurückgeschnitten werden.

Witten. Die Stadt Witten erinnert daran, dass die Schonzeit für Hecken vor der Tür steht. Wer den letzten Schnitt verpassen will, sollte sich sputen.

Wer in seinem Garten noch mal für Ordnung sorgen will, sollte das möglichst an diesem Wochenende über die Bühne bringen. Die Stadt Witten erinnert daran, dass die Schonzeit für Hecken am kommenden Mittwoch, 1. März, beginnt.

Der heimischen Tierwelt zuliebe dürfen dann Hecken, Wallhecken, Gebüsche, Röhricht und Schilf nicht mehr gerodet oder stark zurückgeschnitten werden. Das soll den Tieren helfen, Nist- und Brutplätze zu finden.

Die Schonzeit dauert bis zum 30. September. Bis dahin sind nur noch behutsame Form- und Pflegeschnitte erlaubt, die nötig sind, wenn Hecken oder Bäume in Bürgersteig oder Fahrbahn hineinwuchern oder an stark befahrenen Straßen die Sicht versperren und die Verkehrssicherheit gefährden.

