Stadt Witten bittet Wähler freiwillig Masken zu tragen

In NRW muss in Wahllokalen keine Maske mehr getragen werden. Es sei denn, diese befinden sich in Pflegeeinrichtungen.

Witten. Am Sonntag (15.5.) ist Landtagswahl. Masken müssen beim Wählen nicht getragen werden - mit einer Ausnahme. Die Stadt bittet dennoch um Respekt.

An vielen Stellen ist zuletzt die Maskenpflicht gefallen. Auch in Wahllokalen gilt sie bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag (15.5.) nicht mehr. Die einzige Ausnahme: Masken müssen laut aktueller Corona-Schutzverordnung getragen werden, wenn sich die Wahllokale in Pflegeeinrichtungen befinden.

Stadt Witten erinnert an ehrenamtliche Wahlhelfer

Dennoch ruft die Stadt Witten alle Wählerinnen und Wähler auf, in den Wahllokalen Masken zu tragen. Bei Inzidenzen weit im dreistelligen Bereich sei dies ein Zeichen des Respekts und der Rücksichtnahme auf andere, womöglich gefährdete Menschen.

Dazu zählen laut Stadt ganz besonders die ehrenamtlichen Wahlhelfer und Wahlhelferinnen, die in den Wahllokalen viele Stunden vor Ort sind. Eine generelle Maskenpflicht gilt für folgende Wahllokale: das Awo-Seniorenzentrum Witten (Egge 77), der Rigeikenhof (Elberfelder Str. 16), der Christopherus-Hof (Im Wullen 75) sowie im Awo-Seniorenzentrum in Annen (Kreisstr. 20).

