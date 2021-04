Corona Stadt erinnert an Maskenpflicht auf Spielplätzen in Witten

Witten. Kinder, die schon zur Schule gehen, müssen die Maske auch auf Spielplätzen tragen. Eltern sowieso. Was sonst Maskenmuffeln in Witten droht.

Die Stadt erinnert daran, dass die Maskenpflicht auch ganztätig auf Spielplätzen gilt. Oftmals sei sie bei dem schönen Wetter in den vergangenen Tagen missachtet worden. Außer den Erwachsenen müssen auch Kinder, die schon zur Schule gehen, dort einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für die Großen, sprich Eltern, Großeltern oder andere Betreuungspersonen, gilt außerdem die Abstandsregel. Es genügt eine Alltagsmaske.

Nach dem eindringlichen Appell des Bürgermeisters, die Maske auch in den gekennzeichneten Zonen in der Innenstadt zu tragen, nennt die Stadt noch mal die Straßen: Rathausplatz, Marktstraße (ab Uthmannstraße), Johannisstraße 4-20, Kornmarkt, Bahnhofstraße 1-73, Berliner Platz, Berliner Straße, Vorplatz Stadtgalerie, Hauptstraße 8- Bahnhofstraße, Ruhrstraße 1-48. Dort muss die Maske von 8 bis 20 Uhr getragen werden.

Stadt Witten: Auch Essen, Trinken und Rauchen in Zonen mit Maskenpflicht verboten

Immer wieder auffällig: Viele nehmen die Maske in der Fußgängerzone ab, um zu essen, trinken oder zu rauchen. Die Stadt stellt auch in diesem Zusammenhang noch mal klar: In den genannten Maskenpflicht-Zonen sind solche Ausnahmen nicht erlaubt. Man muss also für solche kleinen Auszeiten ein Stück weitergehen, dorthin, wo man die Maske absetzen darf. Verstöße gegen die Maskenpflicht werden mit 50 Euro plus Gebühren und Auslagen geahndet.