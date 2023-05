Endlich fertig: der Spielplatz am Hohenstein in Witten.

Freizeit Spielplatz am Hohenstein in Witten wird endlich eröffnet

Witten. Die Zäune müssen weichen. Der Umbau ist beendet. Ab Freitag können die Kinder auf dem neuen Spielplatz am Hohenstein in Witten endlich toben.

Endlich ist es so weit: Nach dem großen Umbau wird an diesem Freitag (26.5.) der Spielplatz auf dem Hohenstein eröffnet. „Wir freuen uns riesig auf alle Familien und Kinder, die dabei sein wollen“, lädt Wittens Kinder- und Jugendbeauftragter Paul Anschütz zur bunten Sause ein.

Los geht’s um 16 Uhr. Nicht nur die neuen Spielgeräte sorgen am Eröffnungstag für eine Menge Spaß: Am Freitag gibt’s zusätzlich eine Hüpfburg, ein Bastel- und Spielangebot vom Lese-Club sowie Gratis-Eis von Vizzini. Bürgermeister Lars König wird das neue Hohenstein-Highlight nach einer kurzen Ansprache in die Kinderhände übergeben.

Vom Klettergerüst bis zum Sandmatschtisch

Es locken neue Klettergerüste, ein Kleinkindspielbereich, eine neue Wasserspielanlage, ein Liegebrett, neue Wipp- und Drehgeräte sowie ein integrativer Sandmatschtisch, an dem auch Kinder im Rollstuhl spielen können. Eltern freuen sich bestimmt über schöne Aufenthaltsbereiche, neue Baumbepflanzungen und gute Wegeverbindungen vom Park- bis zum Spielplatz.

Die Stadt setzt einen Shuttle-Bus ein, damit der Weg nach oben nicht zu lang wird. Wer Lust hat, kann ab 15 Uhr von der Bushaltestelle am Café del Sol zum Hohenstein hochpendeln. Die letzte Fahrt geht um 18.30 von oben nach unten.

