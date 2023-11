Ziemlich trist: der Pestalozziplatz in Witten. Nachdem die Hangrutsche aus Sicherheitsgründen abgebaut worden war, lässt Ersatz auf sich warten.

Kinder Spielfläche am Pestalozziplatz wartet auf Ersatz für Rutsche

Witten. Auf den Spielplätzen der Stadt Witten mussten 2022 Hangrutschen abgebaut werden. Ersatz sollte her. Doch am Pestalozziplatz tut sich z.B. nichts.

Nachdem die Stadt Witten im vergangenen Jahr auf ihren Spielplätzen alle Hangrutschen aus Sicherheitsgründen abgebaut hatte, sollte es in diesem Jahr Ersatzangebote geben – auch für die Spielfläche am Pestalozziplatz. Doch davon ist noch nichts zu sehen, wie Ratsherr Michael Aufermann feststellen musste. Aus diesem Grund hakt die SPD beim Bürgermeister nach.

Die Stadt hatte im Mai 2022 kurzfristig alle offenen Hangrutschen auf Spielplätzen, bei Kitas und Schulen schließen müssen. Der Grund: Die aktuell geltende DIN-Norm EN 1176 fordert einen anderen Aufbau der Rutschen. Keine einzige der 15 Hangrutschen in Witten erfüllte diese Anforderungen.

Wittener SPD: In diesem Jahr sollte es Ersatz geben

Nun sollte überall dort, wo diese Rutschen abgebaut worden waren, in diesem Jahr für Ersatz gesorgt werden. So hatte die SPD auch bereits im Januar vom Bürgermeister erfahren, dass die demontierte Hangrutsche auf der Spielfläche am Pestalozziplatz ersetzt werden solle.

Allerdings solle nicht in jedem Fall wieder eine neue Rutsche aufgebaut werden. Mitunter komme als Ersatz auch ein anderes Angebot für die Kinder infrage. „Was nun genau für den Pestalozziplatz angedacht wurde, haben wir leider nie erfahren“, so Ratsherr Aufermann. „Nun ist die Spielsaison schon wieder vorbei, doch auf dem Pestalozziplatz ist nichts geschehen.“ Dabei hätten im Maßnahmenplan des Haushalts für Investitionen auf Kinderspielplätzen 975.000 Euro zur Verfügung gestanden.

Die Politiker – auch die Grünen haben sich dieser Initiative angeschlossen – wüssten nun gerne, warum der angekündigte Ersatz auf dem Pestalozziplatz noch nicht aufgebaut wurde und wann es so weit ist. Sie fragen außerdem: „Wie viele der insgesamt abmontierten Hangrutschen im Stadtgebiet sind in diesem Jahr überhaupt ersetzt worden?“ Auch solle der Bürgermeister erklären, wofür das Geld dann verwendet wurde.

