Spielemesse findet digital statt – und in Witten

So wird es bei der diesjährigen Spielemesse nicht aussehen. Bei der „Preview Night“ im Oktober 2019 in Essen konnten die Teilnehmer am Abend vor dem offiziellen Beginn der Spielemesse Neuerscheinungen ausprobieren. Dieses Jahr findet die Messe digital und dezentral statt.

Witten. Die Spielemesse kann wegen des Coronavirus nicht wie gewohnt stattfinden. Sie verlagert sich deswegen ins Internet – und in verschiedene Städte.

Mehr als 100 verschiedene Spiele haben Markus Hippert und Pfarrer David Raasch von Verlagen in der ganzen Welt zugeschickt bekommen. Vom 22. bis zum 25. Oktober können Spielbegeisterte sie bei dem Event „SPIEL.digital: Herbede SPIELt mit!“ in Witten-Herbede kostenfrei ausprobieren.

Dann wird das Markuszentrum der Ev. Kirchengemeinde Herbede, Meesmannstraße 80, zum Spieletreff für alle Altersgruppen, Anfänger und Fortgeschrittene. Die Veranstaltung ist Teil des diesjährigen Internationalen Spieletags (SPIEL), auch bekannt als Spielemesse. Coronabedingt findet die SPIEL in diesem Jahr nicht als großes Event mit über 200.000 Teilnehmern in den Messehallen in Essen statt, sondern digital und dezentral in vielen Orten Deutschlands und der Welt.

25 Spieltische auf zwei Ebenen im Markuszentrum in Witten

Einer dieser Orte ist Witten-Herbede. Die Evangelische Kirchengemeinde hat wegen der Corona-Pandemie spezielle Regeln ausgearbeitet: An bis zu 25 parallelen Spieltischen auf zwei Ebenen, die mit entsprechenden Abstandsflächen und passenden Laufwegen aufgestellt sind, können Spiele vorgestellt und ausprobiert werden. Außerdem werden Fragen beantwortet wie: Was für ein Spieltyp bin ich? Welches Spiel kann man gut verschenken? Welche Spiele sind für Kindergarten, Senioren, Schulbereich oder Jugendarbeit geeignet?

Darüber hinaus ist auch ein Flohmarkt geplant – alles auf Spendenbasis und im Rahmen der Corona-Schutzverordnung. Die SPIEL.digital wird per Beamer präsent sein und auf dem ganzen Gelände gibt es freien Wlan-Zugang.

Donnerstag können nur Spiele-Erklärer die Messe in Witten besuchen

Die Ev. Kirchengemeinde Herbede kooperiert bei dem Event mit der Nerdchurch, dem Ev. Kindergarten Herbede und dem städtischen Kindergarten Durchholz, den Grundschulen Herbede und Vormholz sowie der Hardenstein-Gesamtschule.

Am Donnerstag, 22. Oktober, steht der Besuch von 10 bis 20 Uhr all denen offen, die an anderen Tagen Spiele erklären wollen. Am Freitag und Samstag ist die Messe von 10 bis 20 Uhr für alle Besucher offen, am Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Die Ev. Kirchengemeinde informiert darüber, dass sich die Zeiten ändern können, wenn sich besonders viel oder wenig Gäste anmelden.

Anmeldung (Spontanbesuche sind auch möglich) auf: kgmherbede.de oder app.laxxo.de/anmeldung/mzlmm3