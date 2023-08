Die Fahrbahn auf der A40 am Autobahnkreuz Bochum wird ab Freitagabend saniert.

Verkehr Sperrungen am Kreuz Bochum wegen Fahrbahnsanierung

Bochum/Witten. Ab Freitagabend ist das Autobahnkreuz Bochum wegen einer Fahrbahnsanierung teilweise gesperrt. Umleitung auch über Kreuz Bochum/Witten.

Die Autobahn Westfalen saniert die Fahrbahn auf der A40 am Kreuz Bochum in Fahrtrichtung Dortmund. Deswegen kommt es dort zu verschiedenen Einschränkungen in der Zeit von Freitag (1.9.) ab 20 Uhr bis Montag (4.9.) um 5 Uhr.

Im Kreuz wird die Parallelfahrbahn in Richtung Dortmund gesperrt. Deswegen bleibt nur die Verbindung von der A43 Fahrtrichtung Münster auf die A40 Fahrtrichtung Dortmund offen. Die Umleitung für die Verbindung von der A40 auf die A43 Fahrtrichtung Wuppertal führt über die Anschlussstelle Bochum-Harpen zur Anschlussstelle Bochum-Laer über die U32, die Umleitung für die Verbindung zur A43 Richtung Münster über Bochum-Harpen nach Bochum-Gerthe.

Die Umleitung für die Verbindung von der A43 Fahrtrichtung Wuppertal auf die A40 führt mit dem Roten Punkt zum Kreuz Bochum/Witten. Zudem wird die Auffahrt Bochum-Harpen in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Auch hier führt die Umleitung über die U32.

