Spektakulärer Unfall: Wittener (26) fällt Laternenmast

Laternenmast gefällt: Ein Autofahrer aus Witten hat Schild und Laterne am Kreisel an der Kohlenbahn in Wetter/Ruhr umgefahren. Die Feuerwehr musste die Laterne demontieren.

Wetter/Witten Ein junger Mann aus Witten ist an einem Kreisverkehr in Wetter einfach geradeaus gefahren. Der Schaden ist erheblich.

Ein 26-jähriger aus Witten hat in Wetter einen Unfall mit hohem Sachschaden gebaut. Am Freitagnachmittag (5.1.) war er mit seinem Pkw auf der Straße An der Kohlenbahn in Fahrtrichtung Alt-Wetter unterwegs. Am Kreisverkehr Vogelsanger Straße bog er aus ungeklärter Ursache nicht, wie vorgesehen, in den Kreisverkehr ein, sondern fuhr geradeaus. Er kollidierte dabei zunächst mit einem Verkehrszeichen und dann mit einer Straßenlaterne.

Hinweisschilder und ein Laternenmast sind beschädigt - das Unfallfahrzeug auch. Foto: Feuerwehr / WP

Der Mann verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei entstand ein erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr in Wetter voll gesperrt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter mussten die defekte Straßenbeleuchtung demontieren, da diese umzustürzen drohte.

