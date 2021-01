Die Kerschensteiner Straße in Witten sollte zwei Bodenwellen für mehr Verkehrssicherheit bekommen.

Verkehr SPD Witten: Wo bleiben Bodenwellen auf Straße in Annen?

Witten. Die SPD Witten hatte vor drei Jahren Bodenwellen für die Kerschensteiner Straße gefordert. Die Maßnahme wurde beschlossen, aber nie umgesetzt.

Die Kerschensteiner Straße soll mit zwei Bodenwellen ausgestattet werden. Das hatte die SPD-Fraktion bereits im März 2018 beantragt. Im Juni wurde die Maßnahme beschlossen. Doch bis heute sei sie nicht umgesetzt, kritisiert die SPD und will von der Stadt Witten wissen, warum das so ist.

Obwohl auf der Kerschensteiner Straße in Annen nur Tempo 30 gilt, werde dort oft zu schnell gefahren. Deshalb hatte die SPD gefordert, die Straße mit zwei Bodenwellen auszustatten. Diese sollen Raser ausbremsen und Kindern die Überquerung der Fahrbahn erleichtern.

"Im Juni 2018 hatte der Verkehrsausschuss unseren Antrag beschlossen und die

Stadtverwaltung damit beauftragt, ihn umzusetzen", so Ratsmitglied Claus Humbert. Das sei bis heute nicht geschehen. Er will nun von der Stadtverwaltung wissen, warum das so ist und wann die Bodenwellen tatsächlich eingebaut werden sollen.

