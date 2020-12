SPD Witten regt gemeinsames Gespräch mit Kaufhof-Besitzer an

Witten. Wie soll es weitergehen mit dem leerstehenden Kaufhof-Haus? Die SPD-Fraktion Witten hat Bürgermeister König dazu jetzt einen Vorschlag gemacht.

Über die Zukunft des leerstehenden Kaufhof-Hauses sollten Politik und Verwaltung gemeinsam mit dem Eigentümer der Immobilie sprechen. Diesen Vorschlag hat die Wittener SPD-Fraktion jetzt Bürgermeister Lars König gemacht. Sie regt ein Treffen mit dem Chef der Saller-Gruppe an, an dem dann die Verwaltungsspitze mit zuständigen Dezernenten und Mitarbeitern sowie Mitglieder der Ratsfraktionen teilnehmen sollten.

Termin in Witten möglichst noch in diesem Jahr

Ziel dieses Gespräches solle es einerseits sein zu erfahren, wie sich der Eigentümer die weitere Entwicklung der Hauses vorstellt und wie Verwaltung und Politik bei der Umsetzung helfen könnten. Andererseits wollen die Wittener der Immobilien-Firma auch ihre Ideen dazu mit auf den Weg geben. Die Fraktion glaubt, dass so „ein fruchtbarer Austausch“ entstehen könnte. Zeitlich drückt die SPD auf die Tube: Sie hält einen Termin möglichst noch in diesem Jahr - spätestens aber Anfang Januar - für nötig.

Zur Begründung heißt es weiter in dem Brief: Selbstverständlich sei in erster Linie der Eigentümer zur Fortentwicklung der Immobilie verpflichtet. „Aufgrund der zentralen Lage des Gebäudes in der Innenstadt und aufgrund der negativen Auswirkungen, die durch einen langfristigen Leerstand drohen würden, sehen wir es in diesem Fall jedoch als geboten an, dass Verwaltung und Kommunalpolitik den Investor unterstützen.“

