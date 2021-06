SPD: Kühnert diskutiert mit Bundestagskandidat aus Witten

Über Wohnen und Mieten in Deutschland diskutiert der stellvertretende SPD-Parteichef Kevin Kühnert am Donnerstag (30.6.) mit dem Bundestagskandidaten der SPD für Witten, Wetter, Herdecke, Hattingen und Sprockhövel, Axel Echeverria.

Witten. Der bekannte SPD-Politiker Kevin Kühnert diskutiert im Netz mit Bundestagskandidat Axel Echeverria aus Witten. Es geht um vieldiskutiertes Thema.

Der Wittener SPD-Bundestagskandidat Axel Echeverria bekommt abermals prominente Unterstützung. In seinem zum fünften Mal ausgestrahlten Online-Format „Axel live“ diskutiert er am Donnerstag (30.6.) mit dem Ex-Jusochef und heutigen Bundes-Vize Kevin Kevin Kühnert.

„Axel live“ nennt sich das Online-Format von Bundestagskandidat Axel Echeverria aus Witten. Foto: SPD

Es geht um das Thema „Wohnen“, das ein Grundrecht sei, so Echeverria. Doch für viele Menschen werde es immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden oder „überhöhte Mieten“ zu finanzieren. In vielen Städten müssten Mieterinnen und Mieter rund 30 Prozent ihres Nettoeinkommens dafür ausgeben – Tendenz steigend. „Wer sich wo eine Wohnung leisten kann, wird mehr und mehr zu einer sozialen Frage“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende aus Witten, der sich innerparteilich im Rennen um die Bundestagskandidatur gegen Tanja Knopp durchgesetzt hatte und für die Städte Witten, Wetter, Herdecke, Hattingen und Sprockhövel antritt.

Die Diskussion um den Mietendeckel oder die Forderung nach einem Mietenstopp zeigten deutlich, dass man dieser Entwicklung entgegensteuern müsse. „Mein Gast, der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert, hat diese Problematik, aber auch mögliche Lösungsszenarien, in den letzten Jahren in die öffentliche Diskussion getragen“ so Echeverria. Er freue sich, das Thema mit ihm zu diskutieren.

Wer bei „Axel live“ am 30. Juni dabei sein will: www.axel-echeverria.de/live oder über Facebook, ab 19.15 Uhr

