Politik SPD in Witten will Fahrbahnmarkierungen schneller erneuern

Witten. Die SPD in Witten hat sich in einer Anfrage an Bürgermeister Lars König gewandt und fragt nach Fahrbahnmarkierungen. Es geht auch um Finanzen.

Die SPD in Witten fordert, abgenutzte Fahrbahnmarkierungen in der Stadt schneller zu erneuern. In einer Anfrage an Bürgermeister Lars König kritisierte die Fraktion, dass das in der Stadt nur sehr zögerlich geschehe. In engen Straßen gebe es daher unübersichtliche Situationen, wodurch die Unfallgefahr steige.

Grüne unterstützen Antrag der SPD in Witten

Die Sozialdemokraten wollen von der Verwaltung jetzt wissen, wie die Stadt üblicherweise auf abgenutzte Fahrbahnmarkierungen aufmerksam wird und nach welchen Kriterien über eine Erneuerung entschieden wird. Zudem fragen sie weiter, welche Vorgaben es gibt und ob fehlende Markierungen auf Sparmaßnahmen zurückzuführen sind. Die Anfrage ist auch von der Grünen-Fraktion unterzeichnet worden.

