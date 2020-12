SPD fragt nach Möglichkeit grüner Gewerbeflächen in Witten

Witten. Grüne Gewerbegebiete und mehr Wildblumenwiesen – das wünscht sich die Wittener SPD-Fraktion. Sie will wissen, wie die Stadt das bislang umsetzt.

Maßnahmen gegen das Insektensterben zu treffen und den Artenschutz zu verbessern – damit hatte die Wittener Politik die Stadtverwaltung vor rund zwei Jahren beauftragt. Konkret ging es um die Einrichtung grüner Gewerbegebiete und von Wildblumenflächen. Nun möchte die SPD-Fraktion wissen, welche Fortschritte es in diesem Bereich inzwischen gibt.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz hatte 2018 auf Initiative der SPD hin der Stadt diesen Auftrag erteilt. Dabei ging es unter anderem darum, ob das neue Gewerbegebiet „Drei Könige“ als grünes Gewerbegebiet angelegt werden könne oder ob andere Gewerbegebiete entsprechend umgestaltet werden können.

SPD-Fraktion Witten: Kann „Drei Könige“ eine grünes Gewerbegebiet werden?

Auch sollte überlegt werden, wo Wildblumenwiesen im Bereich von Straßen oder im Umfeld von öffentlichen Gebäuden angelegt werden können. Zudem sollte geprüft werden, wie auf solchen Wiesen Lebensräume – also etwa Nist-Gelegenheiten – für Insekten verbessert werden können . „Damit sollten Beiträge zum Schutz der Artenvielfalt in Witten geleistet werden“, schreiben die Sozialdemokraten in ihrer Anfrage an Bürgermeister Lars König.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Die Fraktion möchte nun wissen, ob „Drei Könige“ ein grünes Gewerbegebiet werden kann und welche Maßnahmen vorgesehen sind. Und falls nein, woran das liegt.

Außerdem wollen die Ratsmitglieder wissen, ob geeignete Flächen für Wildblumen identifiziert wurden, welche das sind und ob sie bereits entsprechend gestaltet sind. Zudem regen sie an, ob sich nicht auch Kommunalfriedhöfe als Standorte für Wildblumenflächen eignen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier .