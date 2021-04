SPD fordert Innenstadt-Hilfe: Witten bekäme 2,9 Millionen

Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Nadja Büteführ fordert ein landesweites Hilfsprogramm für die Innenstädte, hier die Fußgängerzone in Witten.

Witten. Die NRW-SPD will die negative Entwicklung vieler Innenstädte mit 500 Millionen Euro aus der Landeskasse stoppen. Was für Witten abfallen könnte.

Mit 2,,9 Millionen Euro würde Witten von einem Hilfsprogramm für die Innenstädte profitierten, das die SPD-Landtagsfraktion beantragt hat. Darauf weist die heimische Landtagsabgeordnete Nadja Büteführ hin.

Landtagsabgeordnete aus Witten: Modellprojekte der Regierung reichen nicht aus

Modellprojekte der Landesregierung für ausgewählte Kommunen reichten nicht aus und seien vom Antragsverfahren her zu bürokratisch, so Büteführ. „NRW braucht ein Förderprogramm, das den Innenstädten und den Stadtteilzentren landesweit hilft.“ Schon vor der Corona-Krise seien viele Zentren in einer schwierigen Situation gewesen.

Die SPD will mit einem 500 Millionen Euro schweren Programm „lebenswerte Innenstädte“ erhalten, den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen abwenden, durch öffentliche Investitionen in die Stadtmitte private auslösen und Unternehmen dabei unterstützen, Leerstand zu verhindern.

Fördern möchten sie auch den Kauf und Umbau leerstehender Gebäude, Entwicklungskonzepte, Marketingmaßnahmen, Interessengemeinschaften, den regionalen Onlinehandel und das Wohnumfeld..