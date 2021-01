SPD fordert für Senioren aus Witten kostenlose Impftaxis

Dr. Arne Meinshausen bei der Impfaktion im Seniorenzentrum am Alten Rathaus in Witten-Herbede am 4. Januar.

Witten. Wie sollen über 80-Jährige eigentlich ins Impfzentrum nach Ennepetal kommen? Fragen der SPD-Fraktion an Bürgermeister Lars König.

Die SPD-Fraktion fordert in einer Anfrage an Bürgermeister Lars König kostenlose Impftaxis zum Impfzentrum in Ennepetal. Sie schlägt außerdem vor, für über 80-Jährige ein provisorisches Impfzentrum im Wittener Saalbau einzurichten.

Zahlreiche Anfragen besorgter Bürger haben die Fraktion nach deren Angaben vor dem angekündigten Start des Impfzentrums am 25. Januar erreicht. Zuerst sollen 7200 Menschen über 80 Jahre gegen das Coronavirus geimpft werden.

Die Genossen wollen auch wissen, ob Angehörigen Kilometergeld erstattet wird, wenn sie Vater, Mutter, Oma oder Opa zum Impfzentrum fahren. Die SPD-Fraktion fragt außerdem, wie Menschen zum Impfzentrum kommen sollen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind und ob nicht - wie für die Altenheime - mobile Impfteams für die Senioren nach Witten kommen könnten.

Bürgermeister Lars König kündigte an, das Thema am Dienstag (19.1.) im Verwaltungsvorstand und am Mittwoch (20.1.) auch im Krisenstab besprechen zu wollen.

