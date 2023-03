Sommerzeit: So fahren die Busse am Samstag in Witten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26.3.) fahren die Busse in Witten anders.

Witten. Am Wochenende ist es wieder so weit, die Uhren werden umgestellt. Dadurch ändert sich der Nachtexpress-Fahrplan in Witten.

Durch die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit am kommenden Wochenende (25. auf 26. März) ändert sich wieder der Bogestra-Fahrplan. Weil die Uhren eine eine Stunde vorgestellt werden, gibt es dann keine Nachtexpress-Fahrten mit einer Abfahrtszeit zwischen 2 und 3 Uhr nachts.

Das sind die Abfahrtszeiten in Witten

Für Witten bedeutet das: Der NE17 in Richtung Bommern startet um 1.01 Uhr (Winterzeit) von der Haltestelle Witten Hbf. Die entsprechenden Fahrten von der Haltestelle Bochum Ruhr-Universität stehen um 1.38 Uhr (Winterzeit) und 3.38 Uhr (Sommerzeit) auf dem Fahrplan, von Bommern (Witten Bundesverlag) in Richtung Ruhr-Universität bzw. Heven Dorf wird um 1.13 Uhr (Winterzeit) sowie 3.13 und 4.13 Uhr (Sommerzeit) gefahren.

Für den NE18 in Richtung Annen geht es um 0.21 Uhr (Winterzeit) von der Haltestelle Im Esch los. Die Abfahrtszeiten in Langendreer in diese Fahrtrichtung sind um 1.12 Uhr (Winterzeit) und 3.12 Uhr (Sommerzeit), von Annen in Richtung Langendreer bzw. Marienhospital geht es um 0.38 und 1.38 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.38 Uhr (Sommerzeit).

