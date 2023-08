Zahlreiche lesewütige Kinder, deren Eltern und Großeltern sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger nehmen an der Abschlussveranstaltung des Sommer-Lese-Clubs der Stadtbücherei in Witten teil.

Kinder Sommerleseclub in Witten: Die Dorfschüler lesen am meisten

Witten. 180 kleine Leseratten haben an der Abschlussveranstaltung des Sommerleseclubs teilgenommen. Dort wurden Wittens lesestärksten Schulen prämiert.

Großer Bahnhof im Saalbau Witten: 180 Gäste – vor allem lesewütige Kinder, deren Eltern und Großeltern – haben an der Abschlussveranstaltung des Sommer-Lese-Clubs (SLC) teilgenommen. Der SLC läuft jedes Jahr in den Sommerferien in der Bibliothek Witten und ist ein Projekt des Kultursekretariats NRW Gütersloh. Ziel ist es, in den Ferien mindestens drei Stempel in seinem Club-Buch zu sammeln. Diese Stempel gibt es für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher und besuchte Bibliotheksveranstaltungen.

AMG löst Ruhr-Gymnasium ab

Insgesamt haben in diesem Jahr in Witten 307 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mitgemacht, woraus 79 Teams entstanden. Der jüngste Teilnehmer war dabei 3 Jahre, die älteste 66 Jahre alt. Vor allem die Sechs- bis Achtjährigen haben fleißig Stempel gesammelt und bildeten die Mehrheit. Dabei wurde 1.101 Bücher gelesen und 365 Hörspiele gehört.

Lesen Sie auch:

Beim Finale im Saalbau gab es erst eine Hunde-Trickshow mit den „HotDogZ“, danach wurden die besten Teilnehmer geehrt. Die Dorfschule wurde dabei zum zweiten Mal infolge Wittens lesestärkste Grundschule, das AMG hat sich zum ersten Mal den Pokal für Wittens lesestärkste weiterführende Schule verdient und löst das Ruhrgymnasium ab.

Sieben der Preisträger: Aurora und Gloria, Jakob und Pauline sowie Lotta, Felix und Mats werden für ihre tollen Buchtipps bei der Abschlussveranstaltung des Sommer-Lese-Clubs in Witten ausgezeichnet. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Mit einem „Lese-Oskar“ geehrt wurde Anna Theling sowie Mia und Anna Paßmanns. Miriam Reinholdt und Julie Warhold, Melanie und Marie Fischer, Daphne, Aurora und Gloria Becker, Felix, Lotta und Mats Nieweg sowie Jakob und Pauline Harnisch. Ferner Julia und Elisabeth Schaufler, Hannah Thonemann sowie Lou und Lenn Langenscheidt, Ida Bunte, Julia Theling, Hanna und Julia Frey und Mia-Sophie Hake.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten