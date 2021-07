„Sommergarten“ lockt bald in die Wittener Innenstadt

Witten. Zu einem „Sommergarten“ in der City lädt das Stadtmarketing Witten am Wochenende (31.7./1.8.) ein. Auf Groß und Klein warten Überraschungen.

Sommer, Sonne, Palmen: Am Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, verwandelt sich der Rathausplatz in einen sommerlichen Treffpunkt mitten in Witten. Eine große Verweilzone mit Liegestühlen und Palmen lädt zum Entspannen in der Innenstadt ein.

Im „Sommergarten“ gibt es erfrischende Getränke an der großen Cocktailbar sowie Kaffeespezialitäten von der Wittener Rösterei Kijamii. Der Jever Krog aus Herbede bietet leckere Snacks und Gerichte an. Für Kinder wird zudem ein ca. 100 m² großer Wasserspielplatz zum Planschen und Abkühlen aufgebaut.

Wittener Wabe mit Angeboten vor Ort

Für weitere Aktionen sorgt die Wabe. Die Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung ist an beiden Tagen mit ihrer Fahrradwaschanlage und einem Lastenfahrrad-Parcours vor Ort. Am Sonntag bietet die Wabe zusätzlich noch einen Workshop an, bei dem Kinder Mini-Hochbeete bauen können.

Hier das genaue Programm: Gastronomie und Verweilzone sind Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Wasserspielplatz, Lastenradparcours und Fahrradwaschanlage stehen am Samstag von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. In dieser Zeit läuft auch die Hochbeet-Aktion. Weitere Informationen unter www.stadtmarketing-witten.de.

Der Sommergarten, den das Stadtmarketing geplant hat, findet mit Unterstützung der Stadtwerke, der Siedlungsgesellschaft Witten, der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte, der Wohnungsgenossenschaft Witten-Ost, der Wohnungsgenossenschaft Witten-Süd und der Siedlungsgenossenschaft Arbeiterheim statt.

