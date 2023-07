Solardach-Radweg in Witten? Projekt soll diskutiert werden

Witten. Bekommt Witten bald einen Solardach-Radweg? Zumindest wünscht sich die SPD Infos dazu. Als Vorbild dient die Stadt Freiburg.

Die SPD in Witten hat in einer Anfrage an Bürgermeister Lars König gefragt, ob ein Solardach-Radweg im Rahmen der IGA 2027 eine Option für die Stadt wäre. Als Vorbild dient ein Pilotprojekt in Freiburg.

So ist dort ein Radweg nach Angaben der Sozialdemokraten auf 300 Metern mit Solarmodulen überdacht worden. Die Anlage könne etwa 28.000 Kilowattstunden Ökostrom erzeugen, was dem jährlichen Strombedarf von mehr als 180 Menschen entspreche.

Rheinischer Esel als Option?

Die SPD will deshalb von der Verwaltung wissen, ob so ein Projekt auch in Witten im Zusammenhang mit der IGA 2027 realisiert werden könnte. Zudem fragt die Fraktion, welche Kooperationspartner dafür denkbar wären und ob es Fördertöpfe gibt, aus denen das Projekt finanziert werden könnte.

Als Option für diesen Radweg bringen die Sozialdemokraten den Rheinischen Esel in Spiel und wollen in Erfahrung bringen, wie der gewonnene Strom in Witten genutzt werden könnte.

