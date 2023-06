Ist nur ein Küken im Nest? Hier füttert der Storchenpapa seinen Nachwuchs im Horst, der sich in den Ruhrauen bei Witten befindet.

Natur So süß ist das Baby: Neues von Familie Storch aus Witten

Witten. So niedlich! Dass erstmals Störche in Witten brüten, sorgt für großes Interesse. Naturfotografen haben jetzt ein recht kräftiges Küken gesichtet.

Das Wittener Weißstorchenpaar wird noch immer von vielen Interessierten beobachtet – vor allem seit zwischen dem 19. und 22. Mai vier Storchenküken geschlüpft sind.

Bei der Fütterung: Papa und Baby Storch. Foto: Helmut Olsberger

Wie schnell die Kleinen wachsen, hat nun Helmut Olsberger dokumentiert. Er am Montag, 5.6., einige Fotos von den Störchen in den Ruhrauen bei Bommern gemacht. Zu sehen ist ein Küken im Nest, „das aber offensichtlich ganz kräftig und rege ist. Auf dem einen Bild erkennt man eine Fütterung durch den männlichen Storch, da keine Beringung erkennbar ist“, schreibt er uns. Laut Nawit sei es wahrscheinlich, dass die Geschwister sich in dem großen Nest versteckt haben.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Es ist das erste Mal, dass Störche in Witten brüten. Das Paar hat sich Anfang April auf der Nisthilfe im Naturschutzgebiet Spiek in Bommern niedergelassen.

Lesen Sie auch:

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten