So schön sieht Wittens Rathaus bald von innen aus

Nun ohne Gerüst: Der Innenhof im Südflügel des Rathauses ist überdacht. In der Halle entsteht das Rathausforum, in das unter anderem das Bürgerbüro einziehen wird.

Witten. Das Rathausforum nimmt Formen an: Im Südflügel wurde das Gerüst abgebaut und lässt erahnen, wie schick das Rathaus in Witten bald aussieht.

Was heute im Bürgerbüro erledigt wird, findet demnächst im neuen Rathausforum statt. Die große Bürgerhalle im Südflügel des Wittener Rathauses wurde überdacht und ist bald fertig umgebaut. Nun wurde das Gerüst abgebaut.

Seit vergangener Woche ist im Herzen des Rathaus-Südflügels ein großer, hoher Raum zu bestaunen. Im künftigen Rathausforum stand über mehrere Monate ein großes, achtstöckiges Gerüst. Zunehmend kann man erkennen, wie die Bürgerhalle einmal aussehen wird.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Anfang November 2019 wurde begonnen, das Gerüst aufzubauen, nach und nach, dem Baufortschritt folgend. Anfang Februar war es dann fertig, einschließlich der Plattform in 17 Metern Höhe. Die Plattform war nötig, um das Glasdach zu montieren. Das Gerüst war aber für weitere Arbeiten nützlich: Rohbauarbeiten am Aufzugsschacht und den Balkonen, Akustik-Innenputz, Beleuchtung, Gesimse, Malerarbeiten, Fenster. Dies ist inzwischen alles abgeschlossen, das Gerüst überflüssig. Es liegt nun feinsäuberlich sortiert in Stapeln auf dem Rathausplatz und wird in den nächsten Tagen abtransportiert.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier .