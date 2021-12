Vor dem Besuch bei Oma und Opa in Witten noch zum Schnelltest? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, um so sicher wie möglich Weihnachten zu feiern.

Corona So öffnen Wittens Schnelltestzentren an den Feiertagen

Witten. Viele Schnelltestzentren erweitern an den Feiertagen ihre Öffnungszeiten. Hier finden Sie einen Überblick über die Angebote in Witten.

Viele Schnelltestzentren in Witten haben über Weihnachten und Silvester geöffnet. Denn sie rechnen angesichts der anstehenden Familienfeiern – wenn auch im kleineren Kreis – mit viel mehr Kunden als sonst. Wir geben einen Überblick.

Drive-in Gelände Fa. Ostermann: Fredi-Ostermann-Straße 1, Montag bis Samstag von 11 bis 16 Uhr, keine Anmeldung nötig. Sonntags und feiertags geschlossen.

Stadtgalerie: Hammerstraße 9-11 (im ehemaligen Esprit-Laden im Erdgeschoss), Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr, feiertags von 10 bis 16 Uhr, ohne Voranmeldung.

DRK: Annenstraße 7, Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr und 12 bis 18 Uhr, Samstag von 9.30 bis 15 Uhr (ohne Anmeldung) sowie nach Terminvereinbarung unter (02302) 91016 268 oder www.drk-witten.de. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ist das DRK-Testzentrum von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet. An Silvester wird von 8 bis 18 Uhr durchgehend getestet, an Neujahr von 9.30 bis 15 Uhr.

Testzentrum Bahnhofstraße 30: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ohne Anmeldung. Telefon: (02302) 54718 oder 0171 1212159. Heiligabend besteht das Angebot ebenfalls bis 20 Uhr. Ob an Silvester bis 18 oder 20 Uhr getestet wird, steht noch nicht fest.

Gemeindehaus Heven: Steinhügel 38, Montag bis Sonntag von 8.30 bis 11.30 Uhr, Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr. Vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember ist die Teststelle von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Neujahr geschlossen. Ohne Anmeldung.

Testmobil Parkplatz Café del Sol: Ruhrstraße 95, Montag und Dienstag von 11 bis 19 Uhr, mittwochs von 14.30 bis 19 Uhr, donnerstags von 12 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 14.30 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr. Ohne Anmeldung.

Werkstadt (ASB): Mannesmannstraße 6, Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, Samstag von 9.30 bis 15 Uhr. An Heiligabend und beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr wird von 9.30 bis 15 Uhr getestet.

