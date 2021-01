Trotz Corona: Wer möchte, kann in der Gemeinde St. Peter und Paul in Witten-Herbede auch in diesem Jahr den Blasiussegen empfangen.

Kirche So kommen Gläubige in Witten-Herbede an den Blasiussegen

Die Messen am Sonntag fallen in St. Peter und Paul in Witten-Herbede aus. Werktagsgottesdienste finden statt. Und den Blasiussegen gibt es auch.

Auch im Lockdown hält die Pfarrei St. Peter und Paul, zu der die Gemeinde in Witten-Herbede gehört, weiter an den Werktagsgottesdiensten fest, die Sonntagsgottesdienste entfallen dort jedoch bis zum 7. März. Das hat der Krisenstab der Pfarrei nun beschlossen. „Damit reagieren wir auf die aktuelle Entwicklung und bleiben bei unserem reduzierten liturgischen Angebot, um Ansteckungsketten zu vermeiden“, so der leitende Pfarrer Holger Schmitz.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++​

Um bei der Verteilung des Blasiussegens, der in diesem Jahr vermutlich sehr begehrt sein wird, so viele Menschen wie möglich erreichen zu können, sind dafür mehrere Termine geplant. In Herbede wird er am Dienstag, 2. Februar, im Anschluss an die Messfeier von 19 bis 20 Uhr und am Sonntag, 7. Februar, von 12.30 bis 13.30 Uhr, verteilt. Beim Blasiussegen wird um Schutz vor Gefahren für Leib und Leben durch die Fürsprache des heiligen Blasius gebeten.

+++ Hier gibt es mehr Nachrichten aus Witten. +++