Auch in den Apotheken (hier Alica Pluskota (li.) und Corinna Nowak von der Beethoven-Apotheke in Witten) bekommen Bedürftige mit Berechtigungsschein medizinische Mund-Nasen-Masken.

Corona So kommen Bedürftige aus Witten an FFP2-Masken

Witten. Schutzmasken für einkommensschwache Wittener gibt’s kostenlos. Etwa im Jobcenter, in der Zulassungsstelle oder in der Apotheke in Witten.

Weil inzwischen unter anderem beim Einkaufen und beim Busfahren medizinische Masken getragen werden müssen, helfen Bund und Land einkommensschwachen Wittenern mit Gratismasken. Hier gibt’s diese.

Das Land NRW hat dem Kreis 84.000 medizinische Masken geliefert. 20.000 dieser Masken liegen abholbereit in den Regionalstellen des Jobcenters EN – in Witten an der Holzkampstraße in Annen – sowie in der Zulassungsstelle in Herbede. Die übrigen 64.000 Stück wurden unter anderem von den Feuerwehren der kreisangehörigen Städte aus dem Corona-Logistikzentrum abgeholt. Witten hat davon 19.200 erhalten.

An den genannten Orten können die Masken von Bürgern abgeholt werden, die Grundsicherung oder Hartz IV beziehen oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Ausgabe erfolgt unbürokratisch, die genaue Anzahl richtet sich nach der jeweiligen Packungsgröße.

Ausgabe auch in den Apotheken

Die vom Bund veranlasste kostenlose Verteilung von FFP2-Schutzmasken an Personen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, erfolgt über die Apotheken. Dort können Berechtigte gegen die Vorlage einer Bescheinigung, die sie per Post von der Krankenkasse erhalten, kostenfrei und ohne Eigenbeteiligung zehn Masken abholen.

