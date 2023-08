Sexueller Übergriff auf non-binäre Person in Wittener City

Witten. Eine Person (25) aus der queeren Community ist in einer Seitengasse in Witten überfallen und sexuell bedrängt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Erstmals ist in Witten ein Überfall auf eine non-binäre Person gemeldet worden. Das 25-jährige Opfer ließ sich gegenüber der Polizei als „divers“ kategorisieren, also keinem Geschlecht zuordnen.

Laut Polizei war das Opfer aus Witten am Freitagabend, 11. August, 20.30 Uhr auf der Oststraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs, als es von einem unbekannten Mann zunächst von hinten gestoßen und anschließend in eine Seitengasse gezogen worden sein soll. Hier berührte der Täter das Opfer mehrfach im Intimbereich. Die queere Person wehrte sich jedoch und konnte nach Hause flüchten. Die Polizei wurde am Folgetag verständigt.

Der gesuchte Täter sei ein auffallend dünner Mann mit gelben, schiefen Zähnen, er wirkte insgesamt ungepflegt. Er trug einen schwarzen Pullover, graue verwaschene Jeans und eine Sturmhaube. Augen- und Mundpartie waren frei. Die Kriminalpolizei bittet unter 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

