Unfall Senior verunglückt auf dem Ruhrtal-Radweg in Witten

Witten. Trauriges Ende einer Fahrradtour: Ein Senior ist auf dem Ruhrtal-Radweg schwer verletzt worden. Er prallte gegen eine Mauer.

Ein 75-jähriger Wittener ist bei einem Unfall mit seinem Fahrrad am Mittwoch schwer verletzt worden.

Wittener prallte gegen eine Mauer

Der Senior war gegen 14 Uhr mit einer Gruppe auf dem Ruhrtal-Radweg in Witten unterwegs. Im Bereich eines Campingplatzes an der Uferstraße verlor der Mann aus noch unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Rad. Er kam vom Weg ab und prallte nach einem abschüssigen Bereich gegen eine Mauer. So meldet es die Polizei.

Dabei verletzt sich der 75-Jährige schwer und muss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

