In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Tiere in Not Seltsam: Der Besitzer wollte seinen Sittich nicht zurück

Witten. Dieser hübscher Sittich ist ein Fundtier. Doch sein Besitzer wollte ihn nicht zurück. Nun wartet der Hahn in Witten.

Auch Vögel warten bei der Arche Noah in Witten auf ein neues Zuhause. Deshalb sucht der Verein heute ein Heim für einen schönen Nymphensittich.

Dieser Vogel wartet bei der Arche Noah in Witten. Foto: Arche Noah

Der Hahn kam vor 3 Wochen als Fundtier zur Arche Noah. Sein Besitzer konnte ausfindig gemacht werden, aber wollte ihn nicht zurück.

Lesen Sie auch:

Jetzt sucht der recht zahme Vogel eine zweite Chance in einer Voliere mit Artgenossen.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57558.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten