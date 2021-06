Sekundenschlaf: 22-Jähriger prallt in Wagen eines Witteners

Witten/Herdecke. Ein Wittener ist in Herdecke leicht verletzt worden, als ein 22-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet.

Das hätte schlimmer ausgehen können: Zum Glück nur leicht verletzt worden ist ein 53-jähriger Wittener, als ein entgegenkommender Wagen auf der Wittener Landstraße in Herdecke in den Gegenverkehr geriet.

Der Unfall wurde der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke am Dienstag um 15.23 Uhr über ein automatisches E-Call-System gemeldet. Ein 22-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg war mit seinem Opel in Richtung Witten unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf verfiel. Er geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Skoda eines 53-jährigen Witteners zusammenstieß. So meldet es die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in die Straßenböschung geschleudert.

Nach nur vier Minuten trafen laut Feuerwehr die ersten Einsatzkräfte ein. Passanten hatten nach Angaben der Rettungskräfte da schon vorbildlich Erste Hilfe geleistet und die Unfallstelle abgesichert. Beide Patienten wurden von der Feuerwehr erstversorgt. Beide Patienten wurden in Krankenhäuser transportiert, konnten sie aber nach ambulanter Behandlung verlassen. Außerdem wurde der Führerschein des 22-Jährigen sichergestellt.

