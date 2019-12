Bauarbeiter aus Witten erpressen Familie: Festnahme

Ein Sondereinsatz-Team der Polizei Dortmund hat am Dienstag in Marl und Witten insgesamt drei Männer festgenommen. Die Mitarbeiter einer kleinen Wittener Baufirma werden verdächtigt, eine Dortmunder Familie erpresst zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Sofern der Vater nicht zahle, werde der Tochter etwas passieren.

Zeitgleich wurde in Witten ein Mann festgenommen und in Marl ein weißer Lieferwagen gestoppt. Auf der dortigen Rappaportstraße, nahe des Evonik-Werks, kesselten die maskierten Polizisten das Auto mit drei Zivilfahrzeugen ein. Sie nahmen zunächst drei Männer fest - zwei Brüder (37 und 38 Jahre), die eine Baufirma in Witten betreiben und einen ihrer Beschäftigten, so die Ruhrnachrichten in Marl. Die Polizisten legten ihnen Handschellen an. Der Bauarbeiter wurde kurz darauf in Marl wieder freigelassen.

Gegen die beiden Brüder und den Wittener, einem 40-jährigen Mann, ermittelt die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Verdachts auf versuchte räuberische Erpressung. Auch die Baufirma der Brüder wurde durchsucht.

Summe in sechsstelliger Höhe gefordert

Laut Henner Kruse von der Staatsanwaltschaft Dortmund sollen die drei Festgenommenen versucht haben, ein Ehepaar aus Dortmund zu erpressen. Der 40-Jährige soll eine Geldsumme in sechsstelliger Höhe gefordert und gedroht haben, der Tochter des Ehepaars könne etwas passieren. Die Vernehmungen durch die Staatsanwaltschaft laufen zurzeit.

Hintergrund der Tatvorwürfe könnte ein Streit um Bauarbeiten sein, die die Brüder am Haus des Ehepaars ausgeführt haben. Mit dem Ergebnis waren die Kunden derart unzufrieden, dass es zum Streit kam: Die Familie setzte die Zahlung der Rechnung offenbar vorerst aus.

„Die Brüder wollten ihre Forderung dann mit Zwang durchsetzen“, so Kruse gegenüber dem Onlineportal Der Westen. Der 40 Jahre alte Mann soll zum Haus der Familie in Dortmund gefahren und unter anderem gesagt haben: „Entweder ihr zahlt die Summe, oder eurer Tochter wird was passieren.“