Der Holocaust-Gedenktag wird in der Bundesrepublik Deutschland am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee (27. Januar 1945) begangen. In Deutschland ist er seit 1996 ein gesetzlich verankerter Gedenktag. Er erinnert an alle Opfer des Nazi-Regimes.

Zur Veranstaltung in Annen hatten am Montag (27.1.) neben Stadt und Stadtarchiv, auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft AG Witten, der Freundeskreis der Israelfahrer sowie die Evangelische Kirchengemeinde Annen eingeladen.