Seebrücke Witten fordert Aufnahme von Flüchtlingen

Transparente, Plakate und Audiomitschnitte haben bei der Mahnwache der Seebrücke Witten auf die Situation von Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen aufmerksam gemacht. Bundesweit wurden in zahlreichen Städten zum Aktionstag „Aufnahme statt Abschottung“ solche Mahnwachen abgehalten.

Wie in zahlreichen anderen Städten auch, hat in Witten am Samstag eine Mahnwache der Seebrücke auf die Lage der Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen aufmerksam gemacht. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages „Aufnahme statt Abschottung“ informierten die Mitglieder der Wittener Ortsgruppe interessierte Passanten und forderten die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten.

Transparente, Plakate und Audiomitschnitte vor dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude wiesen auf die Situation an den europäischen Grenzen hin. Es wurden auch Zelte aufgestellt, welche die aktuelle Situation der Geflüchteten an der kroatisch-bosnischen Grenzen visualisieren sollten. Dort müssen die Menschen gerade bei Minusgraden in improvisierten Lagern ausharren.

