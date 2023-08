Sechsjähriger aus Witten nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Witten. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Witten auf der Diakonissenstraße. Dabei wurde ein sechsjähriger Junge sehr schwer verletzt.

Der Junge war in Höhe der Hausnummer 45 zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn der Diakonissenstraße gelaufen, als dort ein 22-jähriger Bochumer mit seinem Auto in Richtung Pferdebachstraße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte es zu Behandlung in ein Krankenhaus.

